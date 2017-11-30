Цитата: Шпагин:

Гаязов действительно хороший аким, вы посмотрите что в других регионах творится, сразу нашего зауважаете!

Я представляю какой дурдом творится в акимате Рудного, и может быть еще даже моей фантазии не хватит что может быть еще хуже.)Порядок и основную работу делают не акимы, а простые специалисты, на которых все и держится.Акимы приходят и уходят,а вся нагрузка на сотрудниках, разных отделов, которые всю работу.Аким, только на планерку приезжает в Акимат из костаная и люлей раздает.Работа акима этот не только по бандитски разговаривать с подчинеными через мат...что это за месный князь такой, руднечани его не выбирали, и спустя шесть лет знать его не знают,кто он ,откуда, где живет, чем занимаются его дети, кто его жена и т.д.Да его депутаты на сессиях не видят, все время типо занят....и т.д.