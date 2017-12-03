Цитата: пэтриот:

Не могу сказать что долго и упорно работал , но жаловаться на жизнь не могу. Все есть .

Родители так воспитали, никогда ничего не проси - зарабатывай , учись ,,науке жить,,. Гос-во тебе не обязано , сам на себя рассчитывай. Тем и жил , спасибо маме и папе.

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