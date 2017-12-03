Цитата: тима:

ТС во всей красе.. Одно утешает: в России еще хуже.

От этого все наши беды, вместо того чтобы решать как наладить жизнь у себя, мы начинаем огрызаться, что у соседей ещё хуже, в данном случае в РФ, в России кивают на Америку и Европу, что мол они продолжают планомерно загнивать.