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§ NG.kz
Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции "Час кода"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция пройдёт с 4 по 10 декабря. В 2000 общеобразовательных школах и университетах будут проходить уроки информатики. Кроме того, любой казахстанец может пройти самостоятельный урок, заполнив анкету на сайте.
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прогер
Re: Казахстанские школьники присоединятся ко всемирной акции...




Отправлено: 03.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что, они в майнкрафте кодить будут?
Рука-лицо
:-x
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