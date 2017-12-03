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§ NG.kz
Умер журналист Геннадий Бендицкий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долгое время он работал на телеканале КТК выпускающим редактором нескольких информационно-аналитических программ, был автором в газете "Время", затем вел авторскую телепередачу "Час Бендицкого". Несколько лет назад организовал с Маратом Асиповым и Сапой Мекебаевым проект Ratel.kz.
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§ 112
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесткий профессионал..
Молодец..
О таких будут помнить..
Профайл

Народный контроль
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 14:01
Комментарий удален модератором.

Ольга
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царствие небесное и вечная память. Человек из породы неутомимых и неуспокоенных с жаждой справедливости и желанием помочь, принципиальный и честный. Мы много лет читали его статьи, результаты журналистского расследования. Соболезнование семье.

ыбрай
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший журналист. Правду про Челаха и нападение на заставу так и не дали ему рассказать. Задавили... Но потом правда сама всплыла.

тима
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто это.?

ваще
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уходят лучшие.

гость
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 16:41
Комментарий удален модератором.

§ матрена
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 03.12.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искренние соболезнования всему народу Казахстана. Такие журналисты большая редкость.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2411
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы в каждой областной или районной редакции газет были бы по Бендицкому , такого поголовного подхалимажа и лизоблюдства в стране не случилось бы , уже тошнит от хвалебной оды ,
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1952
Re: Умер журналист Геннадий Бендицкий




Отправлено: 03.12.17 - 17:43
Комментарий удален модератором.
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