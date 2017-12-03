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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Житель
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тима:
ТС во всей красе.. Одно утешает: в России еще хуже.

От этого все наши беды, вместо того чтобы решать как наладить жизнь у себя, мы начинаем огрызаться, что у соседей ещё хуже, в данном случае в РФ, в России кивают на Америку и Европу, что мол они продолжают планомерно загнивать.

§ матрена
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 03.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все такие интересные. Большинство радуется, что нет совка. Другие сожалеют. в том числе и я. А вообще живете сейчас при диком капитализме. Даже не при капитализме, а диком капитализме. Скажите спасибо что такие пособия платят. И то-ли еще будет....
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