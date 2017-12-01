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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30623
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
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§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7627
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
ты сейчас столько д..ма на журналистов вылил, тебя не покра

Ты чем недоволен то?
Команда уже была, заклевать, или ты сам сделал собственную инициативу вперед паровоза?
Я говорю то что вижу и опыт жития был с журналисткой, которая на все пойдет ради хорошей статьи, карьеры, власти..
И что, в любой статье, не в этой конкретно, в абсолютно любой, которая идет на данную тему, журналисты обзывают несогласных с ними, троллями.
- Вон этот, любит власть - тролль.
- Вон тот любит богатство - тролль..
И так на любую тему, где журналист себя считает правым..
Ах да, еще есть слово Пургомет..
Это тоже кто критикует..
Ты то никогда не критикуешь и спишь спокойно, только под разными Мистерами нападаешь, в этом дело..
Но тебя кто назовет троллем, хоть ты и меняешь ники, ты же всегда согласен..
Но я называю троллями именно таких как ты, боящихся ответственности за свои слова и потому меняющих бесконечно ники..
Вот коренная разница..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 03.12.17 - 13:34
Комментарий удален модератором.

???
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 03.12.17 - 15:00
Комментарий удален модератором.

§ g230735
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
g230735


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Сообщений: 16
Регистрация: 24.05.16
Отправлено: 03.12.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население Казахстана,с каждым днем все больше убеждается в том,что нынешний режим ему постоянно врет и обманывает.Видимо боится гнева народного,вот чиновники и пытаются закручивать гайки до тех пор пока не будет сорвана резьба,а что произойдет после,они даже не могут себе представить.Народ Казахстана сыт по горло от диким капитализма с преступным рынком,который уже обворовал страну и народ с молчаливого согласия Астаны.Но сколько веревочке не извиваться,она все равно завьется на шее тех.кто грабит народ
Профайл

Директор Пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 03.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

я в отличии от тебя всем доволен. Это ты брюзжанием занимаешься и на паровозик со своим паром тянешь. Пытаясь как всегда обелить себя неполживастью. Не стоит тут придумывать мульки про другие ники и прочую чушь закравшуюся в твое подсознание. Я неделю тут не отписывался и кто тебя шпенял не ко мне претензии предъявляй, сам заслужил своим языком.
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