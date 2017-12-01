Цитата: Директор Пляжа:

ты сейчас столько д..ма на журналистов вылил, тебя не покра

Ты чем недоволен то?

Команда уже была, заклевать, или ты сам сделал собственную инициативу вперед паровоза?

Я говорю то что вижу и опыт жития был с журналисткой, которая на все пойдет ради хорошей статьи, карьеры, власти..

И что, в любой статье, не в этой конкретно, в абсолютно любой, которая идет на данную тему, журналисты обзывают несогласных с ними, троллями.

- Вон этот, любит власть - тролль.

- Вон тот любит богатство - тролль..

И так на любую тему, где журналист себя считает правым..

Ах да, еще есть слово Пургомет..

Это тоже кто критикует..

Ты то никогда не критикуешь и спишь спокойно, только под разными Мистерами нападаешь, в этом дело..

Но тебя кто назовет троллем, хоть ты и меняешь ники, ты же всегда согласен..

Но я называю троллями именно таких как ты, боящихся ответственности за свои слова и потому меняющих бесконечно ники..

Вот коренная разница..