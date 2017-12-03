Цитата: У6:

И почему у нас нету материнского капитала?

А зачем он нам нужен? Нищету плодить? Вы будете только рожать за деньги? У вас такой принцип жизни? Если не заплатят то и рожать не будете? По моему что бы рожать надо это наследство и воспитать и прокормить. Кстати в РФ многие рожают только что бы получить деньги. а как там дальше выживать это уже другая история