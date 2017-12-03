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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30622
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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У6
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему у нас нету материнского капитала? Когда в РФ давно он есть, эти деньги можно потратить на квартиру побольше или обучение ребенка. Потому что нас народ, обокрали. И более уместно сказать, сначала мы были бедными, потом нас обокрали!

глас народа
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 14:09
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А 15 лет назад еще лучше чем сегодня. Зарабатывал больше чем родители. Например 10 лет назад что б купить автомобиль я работал полгода.

Хорошо забытое старое! Санкции вам помогу вспомнить мамалыгу! Раньше, мамалыгу использовали вместо хлеба, особенно в России. Чтобы ее приготовить, использовалось маленькое количество ингредиентов, а именно: вода, соль, кукурузная мука или же крупа, но мелкого помола. Вкус готового блюда зависит только от двух составляющих, качество муки/крупы и способностей хозяюшки! И будет счастье вам!

111111
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 14:19
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
И почему у нас нету материнского капитала?

А зачем он нам нужен? Нищету плодить? Вы будете только рожать за деньги? У вас такой принцип жизни? Если не заплатят то и рожать не будете? По моему что бы рожать надо это наследство и воспитать и прокормить. Кстати в РФ многие рожают только что бы получить деньги. а как там дальше выживать это уже другая история

Факты
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
У соседей на зарплату скоро прожить будет не возможно.Брось курить и употреблять спиртное! Занимайся дачей! Почему я должен на свой налоги содержать лодыря?

600 тысяч казахстанцев работают в России. Нур.кз Казахстан вышел на 4 место по гастрабайтерам в России обогнав Молдову. Первое занимает Украина 4.2 миллиона человек, второе Узбекистан 3.5 миллиона, третье Таджикистан 1.3 миллиона, четвёртое Казахстан 600 тысяч, пятое Молдова 500 тысяч, шестое Киргизия 450 тысяч трудовых мигрантов. Всего в РФ работают легально 10 миллионов трудовых мигрантов. Нелегально ещё 5 миллионов.

P.S. Это о том где негде прожить на зарплату и куда едут за деньгами :lol: :lol: :lol:

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 14:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

* Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5600
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
У соседей на зарплату скоро прожить будет не возможно.

Пьяный дворник на окраине Перми получает 38000 рублей
212000тнг,покажите мне в Кустанае дворника с такой з\п.
Профайл

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 15:12
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