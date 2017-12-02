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§ NG.kz
Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим Ошакбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30622
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев прокомментировал информацию Министерства образования и науки РК о том, что за четыре года зарплата казахстанских учителей выросла на 45%.
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§ КГСПС
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благосостояние, в частности зарплату, нужно повышать всем, а не отдельным категориям, как у нас заведено. Всё делается по принципу разделяй и властвуй. Одним повысят, а остальные на них недобро смотрят, разжигание социальной розни налицо.
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патриот
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 02.12.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут так,как вроде кроме учителей больше никому и повышать не надо.Остальные такие как медики,продавцы,рабочие и весь прочий люд богатые и счастливые. Как заговорят о повышении так сразу про учителей,другим не надо?

Майями
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 02.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не только МОН РК ошибается. Недавно в Мин. энерго утверждали, что у нас уголь самый дешевый. Сигнал с углем очень тревожный, зима еще по настоящему не началась. Скоро будут замерзшие в собственных домах, особенно в отдаленных селах. Заезжал в деревню и практический у каждой второй семьи запас угля максимум на месяц. Ценя от 15000 за отдельные виды. Дров уже давно нет.

§ Медный
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.12.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не может этого быть!
Врут в "Центр прикладных исследований "Талап"!
Моя страна самая сильная, самая независимая, мы всё производим сами! У нас все покупают готовую продукцию, а к нам завозят сырьё! У нас есть 100 самых-самых... Наши граждане-капиталисты самые патриотичные, самые гуманные и думают не только о себе! они оставляют заработанные своим тяжким и потным трудом (380 часов в сутки добавленной стоимости на их труд - это вам не шутки!!!) деньги в нашем независимом Казахстане, развивают внутренний туризм... для своих всё совсем даром ведь мы же друг другу больше чем родня, род, жуз - мы сограждане!!!
Наши чиновники самые святые... к ним не могут "прилипнуть" деньги! Они не имеют собственного бизнеса...
Они показывают своим святым бытиём, своей скромностью как должны выглядеть настоящие патриоты своей Родины!
Наше образование самое реформированое и инновационное!
Пусть со мной хоть кто-то попробует поспорить! Я его одарю своим вниманием и терпением, я как человек казахстанской нации поликультурен и плюралистичен в своих мнениях, и скромен
:lol:
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Читатель 1
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 02.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В конце ноября в пресс-службе МОН РК сообщили, что за четыре года заработок педагогов вырос с 67 до 99 тысяч тенге."
Ну если арифметику не отменили, то по курсам (можно уточнить по годам) получается: с 425$ "заработок вырос" до 300$, ...я не ошибся? Это называется "рост"?)))

63
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 02.12.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пенсии у нас выросли? Фактически это не повышение, а в лучшем случае индексация.

§ 112
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7624
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сколько помню, всегда , учиться в педколледж шли самые бедные слои населения в Советском Союзе..
У самого родная сестра там отучилась..
Отсюда и образование..
Теперь образованными людьми себя считают те, кто изучает досконально Ютьюб..
Вот цена этого..
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§ Медный
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально что поколение "перестроечное" - не смогло осмыслить что оно сделало, сделать выводы. Это всё что сейчас творится дело их рук... коррупция, подхалимаж, нелогичность
Осмыслить всё это и изменить направление движения из рецессии придётся поколению ютюба, я верю в них... они справятся. в их руках самая большая база знаний :lol:
Осталось освоить мыслительную деятельность у усё 8-)
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123
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 03.12.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, у нас в городе учителя получают 94 тыс??? Или и эта цыфра дутая, есть тут педагоги?

15
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 03.12.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если работать на одну ставку, даже с высшей категорией и стажем не наберется такая зарплата.
Факт в том, что учителя в основном работают на 1,5 ставки.

Цитата:
Интересно, у нас в городе учителя получают 94 тыс??? Или и эта цифра дутая, есть тут педагоги?


Получают, и больше, 150 000 -180 000 очень часто, но это повторюсь с учетом большой нагрузки, стажа более 20 лет, и др. надбавок.

Ботагоз
Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим...




Отправлено: 03.12.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А про преподов вуза? никогда не повышают 70 тысяч на 1.5 ставки. Какое качество образования? при том препод должен писать статьи за свой счет, проекты и заниматься наукой. Внедрять инновации в учебный процесс.
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