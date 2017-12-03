NG.kz Умер журналист Геннадий Бендицкий



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30622

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:57 Долгое время он работал на телеканале КТК выпускающим редактором нескольких информационно-аналитических программ, был автором в газете "Время", затем вел авторскую телепередачу "Час Бендицкого". Несколько лет назад организовал с Маратом Асиповым и Сапой Мекебаевым проект Ratel.kz.

Читать новость



