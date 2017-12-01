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§ NG.kz
Рутений. Новые сведения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30622
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока журналисты нагнетают панику и публикуют всякие замеры приборами, которые для этого не приспособлены, люди работающие с радиоактивными материалами не дремлют ещё одна версия, которая имеет место быть
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§ Медный
Re: Рутений. Новые сведения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

а ты всё таки иди и посмотри :-)
Природа - она такая. Как там показывают ;-)
Профайл

§ elektron
Re: Рутений. Новые сведения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

да не спасибо, я как ни будь в царстве бетона и асфальта пусть и с радиацией поживу :-P
Профайл

§ Медный
Re: Рутений. Новые сведения
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.12.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это док. фильм если что )))
Профайл

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Это док. фильм если что )))

Прогугли: Радиация с Южного Урала? О чём молчат "элиты"?! Запрещено для показа на ТВ

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё телевидение РФ:Прогуглите - Режим вранья: "безопасный" радиоактивный дождь

§ elektron
Re: Рутений. Новые сведения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

ну так бы сразу и сказал :lol: ок! гляну на досуге
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Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гугл:-Предполагаемый путь рутения-106 по воздушным потокам за 26.09 - 02.10.17

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соц сетях удаляют всю информацию, связанную с этой проблемой. Укрытие подобной информации от населения, по закону является преступлением, равносильно геноциду. Только можно на youtube прочитать и посмотреть.

Карабалык
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 13:37
Комментарий удален модератором.

Карабалык
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
удаляют

здесь тоже

Мамамамасита
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МАМАмамасита:
Не в тему. Ну что , что добывается, мы причем, сами у нас этот уран покупают и куда продают потом неизвестно, ещё и хотят АЭС у нас построить и на тер-рию России энергию от нас дешевую качать . Хотя нам россияне сейчас дорогостоящую электроэнергию и газ продают.

Каюсь, зачем пишу, опускаясь до уровня Медного

§ Мишаня
Re: Рутений. Новые сведения
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 359
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.12.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мамамамасита:
Каюсь, зачем пишу, опускаясь

Вот именно, до несуразицы. Куда это качальщики собрались качать ЭЭ в РФ? Энергодефицитный район был Оребург с областью, и то только потому, что не было ВЛ 500 кВ, которые в последние 5 лет появились две, в т.ч. и ПС. Остальным близлежащим районам ваша виртуальная ЭЭ ни в одно место не впилась. Ну можете телепортировать в Забайкалье, там дефицит
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Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 19:46
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 02.12.17 - 19:48
Комментарий удален модератором.

Варган
Re: Рутений. Новые сведения




Отправлено: 03.12.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это шляпа про рутений и радиацию. Замеряли радиацию знакомые в Челябинской области. Везде нету. Не надо читать всякие сми, а самим проверить.
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