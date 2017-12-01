Цитата: МАМАмамасита:

Не в тему. Ну что , что добывается, мы причем, сами у нас этот уран покупают и куда продают потом неизвестно, ещё и хотят АЭС у нас построить и на тер-рию России энергию от нас дешевую качать . Хотя нам россияне сейчас дорогостоящую электроэнергию и газ продают.



Каюсь, зачем пишу, опускаясь до уровня Медного