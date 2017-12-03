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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
волноватся.
Я вот как раз и не волнуюсь , сопоставя мои и твои , вчерашние посты , форумчане , надеюсь сделают выводы , кто из нас воспитание , моё мнение я уже изложил выше , яблочки и извинения тут не помогут . Ты сам себя направил , на путь наказания , и я тут не при чём , мог бы поразвёрнутее , расписать в чём тут суть , на основании выдержек из вчерашних постов , но ни к чему это - не поймёшь . " Жизнь прожить - не мутовку облизать " , со внутренней стороны не получится . На этом заканчиваю , остальное сам додумаешь , а то уважаемый хозяин темы забанит меня окончательно .
:lol:

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5034
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Почему бы и нет. Летом отпуск взять. Недельку у вас погулять. На дачу же пустишь. А че надо сделать что б к вам приехать? Кроме визы еще че то надо? Вызов какой нибудь ?
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вызов какой нибудь

Да или приглашение или туристическую визу нужно.
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5034
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Так че ? Гостей примешь? Я договорюсь с вышестоящим руководством, летом дадут мне отпуск. Не разу не был в гдр. Время когда будет свободное с гоняю узнаю как туристическую визу сделать.
Профайл

Вайпер.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Успакойся. Если обидел, извени. В вашем возрасте нельзя волноватся. Скушай яблочко, витамины зимой надо хряпать.

в твоем тоже, а то не ровен час помрешь от усердия обливать помоями других.

Вайпер.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
;-) Цитата:
Vital:
Не разу не был в гдр

правильно, потому что с октября 1990 года прошло почти 30 лет, вот и срок давности и вышел.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер.:
обливать помоями других.
Забаньте , уже этого безграмотного типа , а я сегодня уже писать не буду , так что действуйте .
8-)

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5034
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер.:

Старче ты че все ворчишь. Прекращай давай. А то потом будешь меня обвенять что инфаркт заработал.
Профайл

Вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:43
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:45
Комментарий удален модератором.

Вайпер.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

Вайпер.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 14:50
Комментарий удален модератором.
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Страница 617 из 617«1...615616617
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