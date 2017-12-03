Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9241







Отправлено: - 14:08 Цитата: Vital:

волноватся. Я вот как раз и не волнуюсь , сопоставя мои и твои , вчерашние посты , форумчане , надеюсь сделают выводы , кто из нас воспитание , моё мнение я уже изложил выше , яблочки и извинения тут не помогут . Ты сам себя направил , на путь наказания , и я тут не при чём , мог бы поразвёрнутее , расписать в чём тут суть , на основании выдержек из вчерашних постов , но ни к чему это - не поймёшь . " Жизнь прожить - не мутовку облизать " , со внутренней стороны не получится . На этом заканчиваю , остальное сам додумаешь , а то уважаемый хозяин темы забанит меня окончательно .

