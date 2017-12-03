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Народный контроль:
У соседей на зарплату скоро прожить будет не возможно.Брось курить и употреблять спиртное! Занимайся дачей! Почему я должен на свой налоги содержать лодыря?
600 тысяч казахстанцев работают в России. Нур.кз Казахстан вышел на 4 место по гастрабайтерам в России обогнав Молдову. Первое занимает Украина 4.2 миллиона человек, второе Узбекистан 3.5 миллиона, третье Таджикистан 1.3 миллиона, четвёртое Казахстан 600 тысяч, пятое Молдова 500 тысяч, шестое Киргизия 450 тысяч трудовых мигрантов. Всего в РФ работают легально 10 миллионов трудовых мигрантов. Нелегально ещё 5 миллионов.
P.S. Это о том где негде прожить на зарплату и куда едут за деньгами