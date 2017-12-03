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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30621
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 12:01
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Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 12:01
Комментарий проходит проверку.

§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
:-):
получаем 0,1 % населения позволяют себе подобную роскошь! .

Автор пишет что жизнь становиться только хуже.
Я не могу с этим согласиться,строятся новые микрорайоны там же открываются огромные ТРЦ,куча автосалонов с новыми авто,в группах бесконечное обсуждение какой шашлык или суши на заказ лучше и вкуснее,в каком кабаке провести выходные .
Этого не было всего лет каких-то лет 10 назад.
Если бы всё было так плохо люди обсуждали бы не как хорошо или плохо их накормили и обслужили в ресторане,а как приготовить из картошки и корочки хлеба отличны праздничный ужин.
В меня камни можете не кидать,я предпочитаю шашлычёк собственного приготовления у себя на мангале,пишу только то что вижу и это никак не похоже на то что жить стали хуже.
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Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 12:21
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