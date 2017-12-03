Добринцофф Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:... #17





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5599

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:01 Цитата: :

получаем 0,1 % населения позволяют себе подобную роскошь! . получаем 0,1 % населения позволяют себе подобную роскошь! .

Автор пишет что жизнь становиться только хуже.

Я не могу с этим согласиться,строятся новые микрорайоны там же открываются огромные ТРЦ,куча автосалонов с новыми авто,в группах бесконечное обсуждение какой шашлык или суши на заказ лучше и вкуснее,в каком кабаке провести выходные .

Этого не было всего лет каких-то лет 10 назад.

Если бы всё было так плохо люди обсуждали бы не как хорошо или плохо их накормили и обслужили в ресторане,а как приготовить из картошки и корочки хлеба отличны праздничный ужин.

В меня камни можете не кидать,я предпочитаю шашлычёк собственного приготовления у себя на мангале,пишу только то что вижу и это никак не похоже на то что жить стали хуже.