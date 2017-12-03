NG.kz Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30621

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:21 Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и раз - очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, такое полнолуние называют суперлунием года.

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