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§ NG.kz
Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30621
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз в году Луна показывает свой яркий диск очень большим и раз - очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, такое полнолуние называют суперлунием года.
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§ сайлау курманов
Re: Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все равно такой луны как в заграничных фильмах , когда из-за горы выступает огромный краешек нашего спутника , нам никогда не увидеть , такое вроде возможно только на экваторе...
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Гость
Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 12:02
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Гость
Суперлуние смогут наблюдать казахстанцы 4 декабря




Отправлено: 03.12.17 - 12:03
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