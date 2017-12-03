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≡ Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30621
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист отмечает, что в стране строятся красивые дома, объекты культуры и развлечений, спортсмены выигрывают чемпионаты мира, миллионы вкладываются в предпринимательство. Но с другой стороны снизилась рождаемость, растет количество разводов, а браков, наоборот, уменьшается.
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123
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели кто то тлже все это видит

Ди
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так, без помощи родителей молодой семье не выжить. Благо, если родители в состоянии

§ сайлау курманов
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2409
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подпишусь под каждым словом , все верно изложил Иван , в такой огромной и богатой стране с мизерным населением каждый гражданин должен иметь достойную зарплату ,хорошую пенсию и дороги , низкие проценты по кредиту и за коммунальные услуги , адекватную избираемую власть без восхваления и обожествления
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§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы можете забросать меня камнями, но, подводя итог, я вынужден стоять на том, что наша жизнь с каждым годом становится все хуже…

Интересно кто тогда все эти люди которые стояли в очереди ради заграничной еды в Кустанайском Макдональдсе ,после чего часть из них отправилась в Март в технодом за новыми телевизорами ,а другая поехала на машинах в Костанай плаза посмотреть как будут зажигать елку и тем самым устроила огромную пробку на Гагарина ?
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Читатель 1
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реалии...порой настолько "убийственные", что и сказать-то нечего. А тех, кто считает прожиточный минимум, самих "посадить" на него!

§ Добринцофф
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5599
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какой заголовок "Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента"
Что или кого он там взорвал?
А то прям без него никто не знал, что на это пособие прожить не реально.
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гостья
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камнями будут закидывать те, кто любит говорить: "А нечего надеяться на государство, я вон, какой молодец содержу себя, дело свое открыл! Нечего рожать если нет отца! Гуляют а потом жалуются"... и т.д. и т.п. А копни, так выяснится что не все так однозначно. И у осуждающих и у осуждаемых. Законов мироздания отменить никто не в силах. Даже отдельное супер-государство. Кого в чем осудишь, в том и побудешь. И будешь нуждаться, и просить, и ошибок роковых наделаешь. Не надо сопли лить. Надо думать кому, как и чем помогать. Потому что случись что, могут отвернуться даже родные люди. Потому что ты их якобы "опозорил", "запачкал" перед другими. А про государство вообще говорить нечего. Это не безликая машина, а множество таких же людей со своими ненасытными хотелками и эгоизмом.

гостья
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что или кого он там взорвал?

Эта фраза стала просто дежурной в нэте. Ничего он не взрывал. Просто еще раз обратил внимание. Имеет право. Вам то что, если вас это не волнует? "тапки" наготове?

:-)
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это же единицы. Предположим Мак обслуживает 50 человек в час (чуть больше минуты на человека, хотя некоторые только деньги дольше считают ;-). плюс условие такого наплыва) то за 4 часа получим 200 человек. А население, если не ошибаюсь что то около или чуть более 200.000, получаем 0,1 % населения позволяют себе подобную роскошь! ;-).

гостья
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Интересно кто тогда все эти люди которые стояли в очереди ради заграничной еды в Кустанайском Макдональдсе ,после чего часть из них отправилась в Март в технодом за новыми телевизорами ,а другая поехала на машинах в Костанай плаза посмотреть как будут зажигать елку и тем самым устроила огромную пробку на Гагарина ?

Это те люди, о которых не написано в статье. Еще другие есть. Вот о них и написал автор.

Народный контроль
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...




Отправлено: 03.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юморист он или журналисты? У соседей на зарплату скоро прожить будет не возможно.Брось курить и употреблять спиртное! Занимайся дачей! Почему я должен на свой налоги содержать лодыря?

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 11:40
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§ Vital
Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5028
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Неужели после принятия закона, мы будем вот только такие коменты читать? Про то что в рф зарплаты маленькие а у нас супер зарплаты.😔
Профайл

Гость
Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента: "Наша жизнь становится все хуже..."




Отправлено: 03.12.17 - 11:56
Комментарий проходит проверку.
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