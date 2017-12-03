гостья Re: Автор "взорвавшего" Казнет эксперимента:... #7







Отправлено: - 11:07 Камнями будут закидывать те, кто любит говорить: "А нечего надеяться на государство, я вон, какой молодец содержу себя, дело свое открыл! Нечего рожать если нет отца! Гуляют а потом жалуются"... и т.д. и т.п. А копни, так выяснится что не все так однозначно. И у осуждающих и у осуждаемых. Законов мироздания отменить никто не в силах. Даже отдельное супер-государство. Кого в чем осудишь, в том и побудешь. И будешь нуждаться, и просить, и ошибок роковых наделаешь. Не надо сопли лить. Надо думать кому, как и чем помогать. Потому что случись что, могут отвернуться даже родные люди. Потому что ты их якобы "опозорил", "запачкал" перед другими. А про государство вообще говорить нечего. Это не безликая машина, а множество таких же людей со своими ненасытными хотелками и эгоизмом.