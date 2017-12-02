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§ NG.kz
Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и животворящий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный российский журналист, телеведущий, режиссёр и актёр Леонид Парфёнов выступил с лекцией на Synergy Global Forum в Алматы. В полуторачасовой лекции он рассказал, что за 57 лет жизни у него выработалась своя философия, которую журналист называет философией кризиса.
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Товарищ Ын
Re: Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и...




Отправлено: 02.12.17 - 22:39
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и...




Отправлено: 02.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так дайте работу Леониду Парфёнову на нашем телевидение! Чем хуже Парфёнов от Киселёва?

§ 112
Re: Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Потому что огромное количество человек, не закончив журфак, работает журналистами, и такое же количество, закончив журфак, работают в профессии. Ну и есть такие уроды типа меня, которые закончили журфак и работают журналистам

Перед "работают в профессии" вроде не хватает слова "не"?
Или мне так показалось?
Ну а Парфенов, это что то, это профессионал журналистики, ее один из самых ярких представителей, чтобы о нем там не говорили и как бы не хаяли..
Да..
Была ведь команда НТВшников, настоящих профессионалов..
Тогда именно благодаря им я и взял НТВ тарелку..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9873
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.12.17 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Чем хуже Парфёнов от Киселёва?

Чем так знаменит Киселёв? Почему о нём все говорят? Вот у Парфёнова замечательный цикл передач "Намедни" есть. А что есть у Киселёва?
Профайл

1952
Re: Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и...




Отправлено: 03.12.17 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два сапога пара. Только один уже износился. А хозяйну уже все равно. Он себе другие купил.
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