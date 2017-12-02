Цитата: Уважаемый! тебе больше подходит роль нищего духом, пресмыкающегося пред сильными мира сего, и ради ихней благосклонности, готового унижаться и терпеть их капризы. Ради их внимания и получая крохи с их стола, способного оправдать любую низость (да и понимаете ли вы все, тебеподобные), всю низость и бездуховность своего образа жизни! Похоже, нет! Ну так и радуйся, жуя свою очередную куру, или донер, что ты такой богатый, и тебе не надо питаться с помоек, в сытости и достатке. А по сути, вы пустомели, которые свою сущность определяют своими словами, которые ничего не стоят, и делами, которых у вас нет!

Ай, поаплодировал. Истерика теперь обеспеченна у сего гражданина и его подпевал тоже.