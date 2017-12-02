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§ NG.kz
Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Назарбаева, молодых казахстанцев, вошедших в "100 новых лиц", можно назвать героями. "А гениев убивают просто. Леонардо да Винчи преследовали. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно", - отметил Президент.
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§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


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Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну так и радуйся, жуя свою очередную куру, или донер, что ты такой богатый, и тебе не н

Я собственно об этом..
Тот кто кушает денеры и вообще кушает - богатый..
Ну так в чем же вопрос?
Кто из нас богатых помог хоть одному бедному?
Неужели только я, покупая им квартиры?
Профайл

§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще покупать либо жавать что то, теперь, по просшествии лет, я категорически против.
Ума это бедным не прибавляет..
Нужен опыт, нужна злость, на себя, нужна обида и невыносимость бытия.
Нужно отчаяние..
Ну и какое то обучение от богатых и успешных..
Именно так и только так я сквозь огромные страдания и труд, смог выйти из состояния бомжа, коим был целых 30 лет..
Профайл

§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сегодгя сгонял с Рудного в Астыкжан, потратил ровно 45 тысяч..
Стоимость одной квартиры, которые я покупал нищим..
Теперь, наученный горьким опытом, лучше эти деньги буду тратить на себя..
От нищих ни благодарности, ничего, и все равно пропьют..
Как верно подмечено, не хочешь зла, не делай добра..
Или на добро отвечают только злом..
Да, от добра добра не ищут, но должно же быть хоть какое то уважение..
И потому я сейчас категорически против просто так что то давать бедным..
Профайл

§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в казино набирал людей, говорю одной малолетке простите, утке, пойдешь типа работать к нам, тогда 8262 было, 3262 минималка плюс 5 тысяч..
Она из бедной семьи, всю семью кормила, ей 15.
Она как начала угорать..
- Да я такие деньги за час заработаю..
Вот, это понимание..
Это понятие жЫзни у бедных, и чтобы его, это понятие переломить, нужны очень долгие годы работы с индивидуумом..
А не так, взял и дал..
Тогда я сам только из нищеты начал выбираться, и я ее ох как понимал..
Это как пример..
Профайл

1952
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 03.12.17 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не придумают иноземные людишки. Видишь ли ему за державу стало обидно. Кризис среднего возраста бесплатно здесь на форуме залечиваешь. На нормального хундерт хундерта денег видать еще не заработал.

Директор Пляжа
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 03.12.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемый! тебе больше подходит роль нищего духом, пресмыкающегося пред сильными мира сего, и ради ихней благосклонности, готового унижаться и терпеть их капризы. Ради их внимания и получая крохи с их стола, способного оправдать любую низость (да и понимаете ли вы все, тебеподобные), всю низость и бездуховность своего образа жизни! Похоже, нет! Ну так и радуйся, жуя свою очередную куру, или донер, что ты такой богатый, и тебе не надо питаться с помоек, в сытости и достатке. А по сути, вы пустомели, которые свою сущность определяют своими словами, которые ничего не стоят, и делами, которых у вас нет!
:lol:
Ай, поаплодировал. Истерика теперь обеспеченна у сего гражданина и его подпевал тоже.

1952
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 03.12.17 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осень Патриарха. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

Гость
Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 03.12.17 - 08:54
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