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≡ Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14 улицам мкр. «Северный» с.Заречное		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14 улицам мкр. «Северный» с.Заречное
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30618
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня решил посетить сайт Костанайского района, а именно страничку Зареченского сельского округа.
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Директор Пляжа
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 03.12.17 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как в Америке частные дома..

ты и там был, подвозил кого из Рудного по таксовке? или по худ.фильмам инфу как всегда черпаешь?
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