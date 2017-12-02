Директор Пляжа Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14... #15







Отправлено: - 07:47 Цитата: 112:

как в Америке частные дома..

ты и там был, подвозил кого из Рудного по таксовке? или по худ.фильмам инфу как всегда черпаешь?