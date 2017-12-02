Цитата: . Потому что огромное количество человек, не закончив журфак, работает журналистами, и такое же количество, закончив журфак, работают в профессии. Ну и есть такие уроды типа меня, которые закончили журфак и работают журналистам

Перед "работают в профессии" вроде не хватает слова "не"?

Или мне так показалось?

Ну а Парфенов, это что то, это профессионал журналистики, ее один из самых ярких представителей, чтобы о нем там не говорили и как бы не хаяли..

Да..

Была ведь команда НТВшников, настоящих профессионалов..

Тогда именно благодаря им я и взял НТВ тарелку..