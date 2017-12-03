Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9213





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5025

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Цитата: Вайпер .:



Не был. Я когда вышел с панорамной темы, я был доволен и мне хватало. Через дорогу был тупо парк , осень . чет про художественый музей не помню, не видел. Походу брешиш. Панорамная тема с улицы красиво, танки ,пушки, ыотки есть. Мои.