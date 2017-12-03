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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, у казахстанцев закон такой, нужно дать бата, деньги на похороны..
Средний брат отказался и сказал че он нищий что ли..
Он уже россиянин от крови стал..
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Вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:43
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Не был. Я когда вышел с панорамной темы, я был доволен и мне хватало. Через дорогу был тупо парк , осень . чет про художественый музей не помню, не видел. Походу брешиш. Панорамная тема с улицы красиво, танки ,пушки, ыотки есть. Мои.
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Вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:48
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кем у нас Виталик работает
Шо пол России прошерстил)))
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§ Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9872
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.12.17 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
через дорогу в Художественном музее

Я вот от ваших рассказов, вместо работы, буду теперь по панорамам Белгорода гулять. Но то что город красивый - правда.
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
брешиш
Опять за языком не следишь , " Паука " Троицкого , под Мытищами МО , жизнь вчера наказала . " По делам твоим и воздастся ! " .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вайпер:
Не стоит под меня , рядится ибо с ником этим и горести обрести возможно , карма - она такая , прилетит , откуда не ждёшь .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
тупо парк
Не тупо парк
:-x , а аллея Героев , а парк Парк Победы зовётся , Музей Художественный , против , краеведческого музея , а он по правую сторону от панорамы , между ними памятник Воинам - Интернационалистам . :-x :-x :-x

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
панорамам Белгорода
Там собственно кроме этого и смотреть нечего , Собор ещё , я застал не ремонтированный за Б Хмельницкого р-н БГУ , да парк около " Сокола " . Потому то раньше все в Харьков на выходные ездили , погулять .
;-)
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