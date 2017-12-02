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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
местных газет не выписывали бы .

Как Ты,по принудиловке... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Для меня герцина останется . герциным . Для меня вчк останется вчкой хоть она двадьцаь пять поменяеь ник. Вот такой я страный:))).
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vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 23:02
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет драг. Я не пишу под именем своим черным. Я тебе в личку сказал. Не знаю пришло ,нет.
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я увы. Правильный

Вот за это ЧСВ и накажет .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в Белгороде -
Нет её там , и не будет - это из разряда " кустанайских баек " , что дескать , там кустанайских много , что аж улицу назвали .
:lol: :lol: :lol: На самом деле это не так и " кустанайские " там особо роли не играют , более заметны " северяне " ( жители Кр Севера и приравненных к ним районов ) , это они открыли этот город в плане ИЖС , и они же надули пузырь недвижимости , а " кустанайцы " лишь их последователи . ;-) . Было как то , в Дубовом кафе " Тобол". , как память о Кустанае , но его вероятно уже и нет , да Куликов , который кое чего достиг в администрации Белгорода , вот и все достижения Кустанайцев в Белгороде .

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Мне щас в лом фотки вытаскивать. Ночь Но если очень принципиально. Могу. Если ты тамс жил , то скорей всего был в парамном музее , курская битва,. Тема прикольная. Там музей. Мы же про белгород говорим.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Не спорь мо мной. Я как бываю в городе чужом, неповерешь, в кабак не хожу. Хожу в музей и храм ,собор. Вот такой я страный.
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
скорей всего был
И не только , в Прохоровке , неоднократно , это когда на Москву , где мельница - памятник деревянная , направо - вот и Звонница .

вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:31
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5025
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из последних.👇верущий я . не могу просто так пройти.
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
парамном музее ,
Вот уверен , что через дорогу в Художественном музее не был .
:-x

вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:34
Комментарий удален модератором.

вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.12.17 - 00:35
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.12.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Белгород много наших уехало, однокашник там где то потерялся..
Не знаю как там, пропадают..
В Челябе двое полегло.
Одного инкасатора в лоб , на жд дороге работал.
И вот недавно хоронили однокашника братана, 78го года..
Дня три назад..
Здоровый такой, настоящий русский мужик..
Им переезд не пошел, отец умер, брат младший, мать с горя, теперь он..
Остался средний брат..
Да, жизнь жестока..
Сельская интеллигенция, она всю жизнь учитель, он в команде директоров совхоза..
Иногда если не идет, так не идет..
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