Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9201







Отправлено: - 23:54 Цитата: drakon:

в Белгороде - Нет её там , и не будет - это из разряда " кустанайских баек " , что дескать , там кустанайских много , что аж улицу назвали .

На самом деле это не так и " кустанайские " там особо роли не играют , более заметны " северяне " ( жители Кр Севера и приравненных к ним районов ) , это они открыли этот город в плане ИЖС , и они же надули пузырь недвижимости , а " кустанайцы " лишь их последователи . . Было как то , в Дубовом кафе " Тобол". , как память о Кустанае , но его вероятно уже и нет , да Куликов , который кое чего достиг в администрации Белгорода , вот и все достижения Кустанайцев в Белгороде .