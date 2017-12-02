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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Скан можешь куда хочешь засунуть. Я улицу не искал . не какую. Я там отдыхал класно. . а когда отдвхаешь всю тему узнаешь в миг. К примеру я там акул первай раз увидел в аквариуме в тц. На первом этаже. Синий тц . я там в центре в носу ковырялся. А работал в деревне . че самое смешное , с хохлами:))) не спорь со мной . я могу ошибится где в костанае мак стоит. Ну где маг в в рф стоит не ошибусь))))
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
торговля с Украиной и Западом
Это точно , ящики и сумки , на перроне штабелями из электрики Харьков - Белгород , маршрутки на " барабашку " , загулы " белхородцев " , всё закончилось .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
куда хочешь засунуть
Ну чего ещё , хаму отписать
:-x , на конструктивный диалог не способному .Цитата:
Vital:
носу ковырялся

ковыряй дальше , а ТЦ если тебе память изменяет " Вестер Гипер " по ул. Б. Хмельницкого . ;-)

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Кто тебе таккю чушь про конструктивный разговор сказал? Муть .
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рождественская Ярмарка началась в деревне.
Оркестр на крыльце Акимата -играет

Народ пьёт Глювайн,ест колбаски и никто,
кроме меня не думает о безопасности... :-o 8-)
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
чушь
За неуважение к старшим , жизнь тебя накажет , и случится это довольно скоро , поверь .

vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 22:31
Комментарий удален модератором.

осведомленный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
За неуважение к старшим

у фейков его не было никогда, у старшаков особенно. :-x хам он деревенский.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Напиши ещё , бред про улицу Костанайскую в Белгороде

Цитата:
vital:
костанайская

Даже если она там есть,то она будет КУстанайская.
Не думаю,что в Белгороде - следят за КОстанайскими -Онамастами... :-o :oops:
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vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 22:42
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оркестр на крыльце Акимата -играет

Ну вот , ежели не мы , вы б и не и знали об Акимате и его важности . Благодарности не надо . Власть надо уважать . Благодаря нам у вас хоть какое то уважение и положительное отношение к существующей власти . Без нас так и жили бы в не благодарности , по крайне мере на местные оркестры не ходили бы и местных газет не выписывали бы .

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Осторожней. Мне уже обещали всякую фигню. Бумерангом им все прилитает.больно им Я увы. Правильный! Чем фигне обещаеш тем больней ударит. ( я не причем) кто то бумеранг кидает.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осведамленый че хотел?
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* Victor Yang
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9871
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я там отдыхал класно. . а когда отдвхаешь всю тему узнаешь в миг.

Это ты зря так думаешь. Есть даже анекдот про "не путать туризм с эмиграцией".
Цитата:
drakon:
Даже если она там есть,то она будет КУстанайская.
Не думаю,что в Белгороде - следят за КОстанайскими -Онамастами...

Вот-вот. И вообще, на международном уровне мы именно Кустанай. А если копнуть поглубже, по-русски именно так правильно и будет.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12759
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vital:
всегда костанай , это навсегда.

Это для - тебя.Для меня он останется-
Кустанай,навсегда... :lol:
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