NG.kz Леонид Парфёнов в Алматы: Любой кризис очистительный и животворящий



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:39 Известный российский журналист, телеведущий, режиссёр и актёр Леонид Парфёнов выступил с лекцией на Synergy Global Forum в Алматы. В полуторачасовой лекции он рассказал, что за 57 лет жизни у него выработалась своя философия, которую журналист называет философией кризиса.

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