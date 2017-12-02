Цитата: Vital:

Я там отдыхал класно. . а когда отдвхаешь всю тему узнаешь в миг.

Это ты зря так думаешь. Есть даже анекдот про "не путать туризм с эмиграцией".

Цитата: drakon:

Даже если она там есть,то она будет КУстанайская.

Не думаю,что в Белгороде - следят за КОстанайскими -Онамастами...

Вот-вот. И вообще, на международном уровне мы именно Кустанай. А если копнуть поглубже, по-русски именно так правильно и будет.