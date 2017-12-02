Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9175







Отправлено: - 20:33 Цитата: Vital:

жить , работать Аккурат в то время когда я там жил

, сунулась к нам в город Батурина ( жена Лужкова ) . подмяла под себя завод один ( посуду и мебель пластмассовую выпускала ) , так она что б не отсвечивала сильно , по заводу проверками замучали , а потом и вовсе адвокату её руку в подъезде топором отрубили , до Москвы не довезли - помер . Вот так Савченко , показал Лужкову , кто в области хозяин . Ну и недавний случай , как один поселянин , работавший на собственной дорожной технике , застрелил кинувшего его , руководителя стройфирмы и сам застрелился против администрации Белгорода , там где медный пятак . на площади .