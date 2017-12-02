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Куратор темы: drakon
тырц-пырц
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 11:02
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

Ну вот и опять "высокоинформативные" источники нам дорогу показывают :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
хохлы окупировали. Все рабочие места забирают.
Читай выше , их там и не было если не чей - либо кум
:-x . Климат там " хорош" , от него и дома снаружи зелёным мхом покрываются , вода меловая из-под крана бежит и жара несусветная летом , а зимой слякоть и грязь плюс болезни от магнитной аномалии . :-( А так чисто и красиво и дороги самые лучшие , но это когда в гостях , не для жизни .

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
в тюряге?

Напиши ещё , что на " строгом ", в Сосновке , на " пятёрке " . :-x :-x :-x

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Не гони. Белгород был классный город до майдана. Потом после в хождения хохлов в европу все хохлы почему то в при граничные города рф поехали на хлеб заробатывать.
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Чем белгородская область отличается от костанайской. Там деревни живут еще. Там дом можно купить недорого в деревне и жить , работать. У нас нет такого. Да и в рф нет такого в других областях
Профайл

Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 16:50
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Белгород был

Кто из нас там жил , ты или я ? :-x

обс
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 20:24
Комментарий удален модератором.

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.12.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
жить , работать
Аккурат в то время когда я там жил
:lol: , сунулась к нам в город Батурина ( жена Лужкова ) . подмяла под себя завод один ( посуду и мебель пластмассовую выпускала ) , так она что б не отсвечивала сильно ;-) , по заводу проверками замучали , а потом и вовсе адвокату её руку в подъезде топором отрубили , до Москвы не довезли - помер . Вот так Савченко , показал Лужкову , кто в области хозяин . Ну и недавний случай , как один поселянин , работавший на собственной дорожной технике , застрелил кинувшего его , руководителя стройфирмы и сам застрелился против администрации Белгорода , там где медный пятак . на площади .
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