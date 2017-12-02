/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14 улицам мкр. «Северный» с.Заречное		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14 улицам мкр. «Северный» с.Заречное
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня решил посетить сайт Костанайского района, а именно страничку Зареченского сельского округа.
Читать новость

§ 112
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинается..
Переименование путают с дорогами, грязью, снегом, весной и осенью..
Давайте отделим мух от котлет, переименование, это переименование..
А времена года, это все таки времена года..
Грязь, из за вас самих, и это нужно смело признать..
Профайл

НУР
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 02.12.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переименование

Где переименование? Там будут присваивать ИМЕНОВАТЬ улицы. Я за то,что бы городу где я родился и вырос вернули старые названия улиц.Новые отдайте в Конизавод ЗАРЕЧНОЕ.

КсК
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 02.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое - назвать надо красиво

рар
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 02.12.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Грязь, из за вас самих, и это нужно смело признать..

Ты либо придуриваешься, либо никогда не был в Затоболовке с их широкими улицами у частных домов даже без гравия, тупо земля, и по весне-осени там грязь сплошная. Из-за людей да, которые не решают вопрос с асфальтированием уже сколько лет. Представляю какой у них негатив не плитку у акимата или тяп-ляп ремонт Абая, им и того не видать.

Красивая
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 02.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицы без названий, как человек без лица. Скорую вызовешь и как дурачок бегаешь по улице без названия махая руками и ногами, что бы мимо не проехали. Одно успокаивает, по пьяне назовешь любовнику точный номер дома, а он по пьяне и не найдет.

§ 112
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НУР:
Где переименование? Там будут присваивать ИМЕНОВАТЬ улицы. Я за то,что бы городу где я родился и вырос вернули старые названия улиц.Новые отдайте в Конизавод ЗАРЕЧНОЕ.

Хм..
Ты как за то?
Анонимно и трусливо?
Или же у тебя есть имя, фамилия и живешь ты именно там, а не где нибудь в Монголии?
Профайл

§ 112
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рар:
Ты либо придуриваешься, либо никогда не был в Затоболовке с их широкими улицами у частных

Я что то не понимаю..
Микрорайон Северное в Заречном, сколько лет он там стоит?
То есть нахапывать особняки есть бабло, а провести к себе же асфальт, его нет?
И почему Затоболовка?
Она имеет какое отношение к новому микрорайону?
Или Кунай, или Садовое?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5596
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рар:
Ты либо придуриваешься, либо никогда не был в Затоболовке с их широкими улицами у частных домов даже без гравия, тупо земля, и по весне-осени там грязь сплошная. Из-за людей да, которые не решают вопрос с асфальтированием уже сколько лет.

В ЗТБ,да несколько центральных улиц заасфальтированных,а так грязища конечно,мне от дома где то метров 100 надо проехать до цивилизации.
Хотя конечно если сравнивать,ту грязь которая в центре с той которая в новых микрорайонах восточном и в заречном,то в центре грязь значительно лучше ,проехать на авто можно в любое время года,пешочком если не по дороге ,а под над заборами то то же норм,но тут другая опасность собака может за ногу цапнуть.
Короч. иди и смотри.

[Исправлено: Добринцофф, 02.12.2017 - 17:19]
Профайл

§ Добринцофф
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5596
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.12.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я что то не понимаю..
Микрорайон Северное в Заречном, сколько лет он там стоит?
То есть нахапывать особняки есть бабло, а провести к себе же асфальт, его нет?

Немного лет пять примерно ,там простые смертные котеджи построили,как и рядом в восточном,многие продают уже,давно продают....
Профайл

§ 112
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
многие продают уже,давно продают....

Холодные что ли?
И вообще, там так все одинаково, как в Америке частные дома..
Мне такая одинаковость не нравится..
Профайл

Народный контроль
Re: Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14...




Отправлено: 02.12.17 - 19:40
Комментарий удален модератором.

Гость
Сход жителей села по вопросу присвоения наименования 14 улицам мкр. «Северный» с.Заречное




Отправлено: 02.12.17 - 20:16
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх