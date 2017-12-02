Le'cucu Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют #23







Отправлено: - 18:16 Цитата: Богатых не любят, а талантливых преследуют

Очень верно и точно сказано!

И отсюда верно обратное утверждение. Любят бедных. Они романтики, у них широкая душа и весёлый нрав. В отличии от богатых, цинизм и жестокость которых, совсем не располагает к доброте и искренности.

Богатых никто не любит. В лучшем случае любят их деньги. Изображая к ним любовь, такие же бессердечные, как они сами, используют их самих, добиваясь их денег. А когда всё открывается, и правда выплывает наружу тогда ...богатые тоже плачут.

И как? Громко, и на всю страну.

И им невдомёк, что не любят их не из-за их богатства, а по причине духовной нищеты и безнравственной жестокости.