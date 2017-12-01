Цитата: elektron:

Надо же как рабство то развивается и это в 21-ом веке то

при чем тут, рабство, если человек сам поручает свою судьбу другому человеку, которому власть дана Богом? даже власть твоего учителя, бригадира, начальника отдела, дана им от Бога, и если ты это уяснишь себе, то будешь жить в спокойствие и благоденствии, ты думаешь что ты свободнее чем я? да нет дружище вот ты то настоящий раб, живешь в чужой стране, языка государства в совершенстве не знаешь, не вхож в общество коренных немцев, которые построили все эти блага, которыми ты пользуещся, и правят этим государством, я живу в своей стране и строю свое будущее и будущее своих детей и внуков своими руками, кто такой ЕЛ БАСЫ он такой же, как я и многие другие, он ОТМЕЧЕН БОГОМ.