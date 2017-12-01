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§ NG.kz
Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в дверях резиденции Главы Беларуси виртуозно сбросил пальто, которое тут же поймали. На поймавших Назарбаев не обратил внимания и прошёл к Лукашенко. Момент попал на видеокамеры журналистов.
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* Медный
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1365
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самуил:
под контролем америки и оккупационных войск, мы то свой оккупационные войска вывели.

Это что за явление? Граждане казахской национальности служившие в рядах СССР, вас только что оккупантами назвали
:-o
Профайл

§ elektron
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять ВЧКешка балуется ;-) "Й" вставляет везде, куда нравится
Профайл

Самуил
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Надо же как рабство то развивается и это в 21-ом веке то

при чем тут, рабство, если человек сам поручает свою судьбу другому человеку, которому власть дана Богом? даже власть твоего учителя, бригадира, начальника отдела, дана им от Бога, и если ты это уяснишь себе, то будешь жить в спокойствие и благоденствии, ты думаешь что ты свободнее чем я? да нет дружище вот ты то настоящий раб, живешь в чужой стране, языка государства в совершенстве не знаешь, не вхож в общество коренных немцев, которые построили все эти блага, которыми ты пользуещся, и правят этим государством, я живу в своей стране и строю свое будущее и будущее своих детей и внуков своими руками, кто такой ЕЛ БАСЫ он такой же, как я и многие другие, он ОТМЕЧЕН БОГОМ.

каин
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самуил:
власть твоего учителя, бригадира, начальника отдела, дана им от Бога,

Цитата:
Самуил:
кто такой ЕЛ БАСЫ он такой же, как я и многие другие, он ОТМЕЧЕН БОГОМ.

Матерь божья, как хорошо сказал, озвучил чаянья и стремление.Молодесс!

Читатель 1
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то задался вопросам: а нельзя просто снять пальто (пиджак) и отдать в руки человека??

Гость
Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 20:12
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