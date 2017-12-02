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112:
Хм..
Давай начнем с нас..
Кто из нас богатеев, любит бомжей на помойках, питающихся нашими отходами, кто их любит и помогает, когда они замерзают от холода на улице и задыхаются в колодцах?
Это ведь бедные люди..
Уважаемый! тебе больше подходит роль нищего духом, пресмыкающегося пред сильными мира сего, и ради ихней благосклонности, готового унижаться и терпеть их капризы. Ради их внимания и получая крохи с их стола, способного оправдать любую низость (да и понимаете ли вы все, тебеподобные), всю низость и бездуховность своего образа жизни!
Похоже, нет!
Ну так и радуйся, жуя свою очередную куру, или донер, что ты такой богатый, и тебе не надо питаться с помоек, в сытости и достатке. А по сути, вы пустомели, которые свою сущность определяют своими словами, которые ничего не стоят, и делами, которых у вас нет!