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§ NG.kz
Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Назарбаева, молодых казахстанцев, вошедших в "100 новых лиц", можно назвать героями. "А гениев убивают просто. Леонардо да Винчи преследовали. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно", - отметил Президент.
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осведомленный
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Самокритика она иногда полезна

как в точку о себе любимом.

§ elektron
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

сострил ух ты! :-) Да не о бо мне речь то ;-) а вот то что вы очевидного не видите, печально однако :-x
Профайл

андрей
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что если найдётся 100 ну очень умных ,но они все будут с одного региона , практически ровесники друг другу , ну и к примеру все окажутся белорусами ?????

?
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то сказал: "Один не разберет и запах роз, другой из диких трав добудет мед.
Дай хлеба одному, на век запомнит
Другому жизнь пожертвуй, не поймет" ...

Потомуштиты
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не в богатстве счастье! Счастье в здоровье! Только здоровый человек может быть по настоящему богатым. Но количество аптек и онкобольных не радует.
На вопрос: "Почему не любят богатых" можно ответить примерно и так - "Потомушто".

* drakon
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
Кто то сказал:

Это сказал - Омар Хайям... :lol:

[Исправлено: drakon, 02.12.2017 - 15:46]
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55197
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 16:39
Комментарий удален модератором.

456
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило это две разные группы, одни богатые и как правило всё нажито не честным путём, и вторая талантливая, не очень состоятельная.

Le'cucu
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Богатых не любят, а талантливых преследуют

Очень верно и точно сказано!
И отсюда верно обратное утверждение. Любят бедных. Они романтики, у них широкая душа и весёлый нрав. В отличии от богатых, цинизм и жестокость которых, совсем не располагает к доброте и искренности.
Богатых никто не любит. В лучшем случае любят их деньги. Изображая к ним любовь, такие же бессердечные, как они сами, используют их самих, добиваясь их денег. А когда всё открывается, и правда выплывает наружу тогда ...богатые тоже плачут.
И как? Громко, и на всю страну.
И им невдомёк, что не любят их не из-за их богатства, а по причине духовной нищеты и безнравственной жестокости.

§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


(Пользователи)
Сообщений: 7604
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очень верно и точно сказано!
И отсюда верно обратное утверждение. Любят бедных. Они романтики, у них широкая душа и весёлый нрав. В отличии от богатых, цинизм и жестокость которых, совсем не располагает к доброте и искренности.

Хм..
Давай начнем с нас..
Кто из нас богатеев, любит бомжей на помойках, питающихся нашими отходами, кто их любит и помогает, когда они замерзают от холода на улице и задыхаются в колодцах?
Это ведь бедные люди..
Хоть один из нас приютил бомжа у себя дома на время холодов, выкормил, дал бутылку водки, а не остатки со стола?
Профайл

Читатель 1
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#23 - Эзоп вас одобрил бы))) чрезвычайно...хаха, повеселили

Le'cucu
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Давай начнем с нас..
Кто из нас богатеев, любит бомжей на помойках, питающихся нашими отходами, кто их любит и помогает, когда они замерзают от холода на улице и задыхаются в колодцах?
Это ведь бедные люди..

Уважаемый! тебе больше подходит роль нищего духом, пресмыкающегося пред сильными мира сего, и ради ихней благосклонности, готового унижаться и терпеть их капризы. Ради их внимания и получая крохи с их стола, способного оправдать любую низость (да и понимаете ли вы все, тебеподобные), всю низость и бездуховность своего образа жизни!
Похоже, нет!
Ну так и радуйся, жуя свою очередную куру, или донер, что ты такой богатый, и тебе не надо питаться с помоек, в сытости и достатке. А по сути, вы пустомели, которые свою сущность определяют своими словами, которые ничего не стоят, и делами, которых у вас нет!
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