Цитата: рар:

Ты либо придуриваешься, либо никогда не был в Затоболовке с их широкими улицами у частных домов даже без гравия, тупо земля, и по весне-осени там грязь сплошная. Из-за людей да, которые не решают вопрос с асфальтированием уже сколько лет.

В ЗТБ,да несколько центральных улиц заасфальтированных,а так грязища конечно,мне от дома где то метров 100 надо проехать до цивилизации.

Хотя конечно если сравнивать,ту грязь которая в центре с той которая в новых микрорайонах восточном и в заречном,то в центре грязь конечно получше,проехать на авто можно в любое время года,пешочком если не по дороге ,а под над заборами то то же норм,но тут другая опасность собака может за ногу цапнуть.

Короч. иди и смотри.