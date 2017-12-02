Медный Re: Зарплаты в сфере образования падают, а не растут – Рахим... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1365

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:53 Да не может этого быть!

Врут в "Центр прикладных исследований "Талап"!

Моя страна самая сильная, самая независимая, мы всё производим сами! У нас все покупают готовую продукцию, а к нам завозят сырьё! У нас есть 100 самых-самых... Наши граждане-капиталисты самые патриотичные, самые гуманные и думают не только о себе! они оставляют заработанные своим тяжким и потным трудом (380 часов в сутки добавленной стоимости на их труд - это вам не шутки!!!) деньги в нашем независимом Казахстане, развивают внутренний туризм... для своих всё совсем даром ведь мы же друг другу больше чем родня, род, жуз - мы сограждане!!!

Наши чиновники самые святые... к ним не могут "прилипнуть" деньги! Они не имеют собственного бизнеса...

Они показывают своим святым бытиём, своей скромностью как должны выглядеть настоящие патриоты своей Родины!

Наше образование самое реформированое и инновационное!

Пусть со мной хоть кто-то попробует поспорить! Я его одарю своим вниманием и терпением, я как человек казахстанской нации поликультурен и плюралистичен в своих мнениях, и скромен

