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≡ Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь город наводнили "малые архитектурные формы" непонятного предназначения (на фото). Видимо, не одна я задалась вопросом, вынесенным в заголовок, потому, что, у нас если что-то пустует, ОНО непременно заполняется мусором.
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§ Volonter
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1285
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 30.11.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неважно! Главное чтобы из гранита!
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§ Горожанин_kst
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.11.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы ещё про Карбышева улицу напишите). Юджин видел чего там делают? Сфотай для всеобшего обозрения очередной городской модерн. На тротуарах посреди лепят металлические столбы под лед-фонари. Тока вот как их теперь , тротуары эти, в зиму чистить от снега будут?!Вручную? По опыту- там всю жизнь после буранов тротуары только трактором пробить можно. А что теперь? А, господин Архимед?

[Исправлено: Горожанин_kst, 30.11.2017 - 18:51]
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§ dandiv
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.12.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Тока вот как их теперь , тротуары эти, в зиму чистить от снега будут?!

Теперь их вообще чистить не будут, как и многие другие тротуары - ведь трактор не проедет.
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