Горожанин_kst Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 945

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:49 Вы ещё про Карбышева улицу напишите). Юджин видел чего там делают? Сфотай для всеобшего обозрения очередной городской модерн. На тротуарах посреди лепят металлические столбы под лед-фонари. Тока вот как их теперь , тротуары эти, в зиму чистить от снега будут?!Вручную? По опыту- там всю жизнь после буранов тротуары только трактором пробить можно. А что теперь? А, господин Архимед?



[Исправлено: Горожанин_kst, 30.11.2017 - 18:51]