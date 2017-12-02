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§ NG.kz
Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Назарбаева, молодых казахстанцев, вошедших в "100 новых лиц", можно назвать героями. "А гениев убивают просто. Леонардо да Винчи преследовали. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно", - отметил Президент.
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осведомленный
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Самокритика она иногда полезна

как в точку о себе любимом.

§ elektron
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:

сострил ух ты! :-) Да не о бо мне речь то ;-) а вот то что вы очевидного не видите, печально однако :-x
Профайл

андрей
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что если найдётся 100 ну очень умных ,но они все будут с одного региона , практически ровесники друг другу , ну и к примеру все окажутся белорусами ?????

?
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то сказал: "Один не разберет и запах роз, другой из диких трав добудет мед.
Дай хлеба одному, на век запомнит
Другому жизнь пожертвуй, не поймет" ...

Потомуштиты
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не в богатстве счастье! Счастье в здоровье! Только здоровый человек может быть по настоящему богатым. Но количество аптек и онкобольных не радует.
На вопрос: "Почему не любят богатых" можно ответить примерно и так - "Потомушто".

§ drakon
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
Кто то сказал:

Это сказал - Омар Хайям... :lol:

[Исправлено: drakon, 02.12.2017 - 15:46]
Профайл

55197
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 16:39
Комментарий удален модератором.

456
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило это две разные группы, одни богатые и как правило всё нажито не честным путём, и вторая талантливая, не очень состоятельная.
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