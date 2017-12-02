Потомуштиты Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют #19







Отправлено: - 15:39 Да не в богатстве счастье! Счастье в здоровье! Только здоровый человек может быть по настоящему богатым. Но количество аптек и онкобольных не радует.

На вопрос: "Почему не любят богатых" можно ответить примерно и так - "Потомушто".