NG.kz Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30616

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:34 Сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место. Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.



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