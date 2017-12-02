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§ NG.kz
Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по групповому раунду
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборные Польши и Дании на чемпионат мира-2018 вышли из отборочной группы, в которой играл в том числе и Казахстан, занявший последнее место. Чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.

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§ 112
Re: Все участники ЧМ-2018 по футболу узнали соперников по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно посмотреть за исландцами..
С какого такого перепугу они , никто и никак, начали играть как профи..
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