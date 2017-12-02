Хохол Re: Юрий БОНДАРЕНКО: А что молодежь? #1







Отправлено: - 14:39 К разводу надо относится спокойно . Иной раз лучше развестись чем дубасить друг друга до конца жизни . И в новом браке люди бывают более счастливы чем в старом . Единственное дети могут быть удержанием от развода .