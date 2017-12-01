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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное возрождение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30616
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ приветствовал победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» на одноименном форуме в Астане. По его словам, программа «Рухани жангыру» призвана помочь казахстанцам в достижении высоких целей.
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Серж
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательные слова и только.

§ yudjin
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4920
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда относился скептически к данным проектам, ведь заявки подавали сотни людей и у каждого есть чем гордится, за каждым своя история, свои победы... а выбирают 100... остальные что не достойны?
Тем не менее, в данную сотню с 34 -м результатом по результатам голосования попал наш чемпион мира Денис Кузин. И 2 бизнесмена: А.Турсунов (84 место) и К.Маишев (91 место)... представителей науки, медицины, культуры и общественной деятельности из нашей области в 100 лицах нет.
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§ КГСПС
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире. Нас уважают, нас ценят. Казахстанцев узнают везде, их уважают. Следующая ступень — двигаться надо через духовное возрождение, - сказал глава государства./// :-o
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Читатель 1
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний абзац очень интересный....очень

гость
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарина Саутбаева — ученый-биомедик, преподаватель Назарбаев Университета, магистр биологии, обладательница гранта от Международной организации по борьбе с раком (UICC). Она является выпускницей Манчестерского Университета (University of Manchester), проходила стажировку в Швейцарии г. Базель и Гарвардской школе медицины в Бостоне, США.
Молодая и амбициозная, девушка является выходцем из семьи педагогов Саутбаевых, город Костанай!!!

§ elektron
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что 3-ёх процентный результат, тоже результат. Могло быть и хуже, как в акиматах и полиции ;-)
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Татьяна
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да-а... Если я правильно поняла, нам уже пора презреть всё материальное, которого у каждого казахстанца в избытке (ведь мы всего достигли и всё построили) и начать перевоплощаться духовно. Прям телесная оболочка жать начала...

Рубик
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сытый голодного не уразумеет. Если в животе пусто - и о духовном не хочется думать.... кушать хочется....

Житель
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двигаться надо через цены на нефть и бензин,вперёд!!!

кустанаец 1
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 21:45
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 01.12.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость.- "Зарина Саутбаева — ученый-биомедик, преподаватель Назарбаев Университета, магистр биологии, обладательница гранта от Международной организации по борьбе с раком (UICC)."
Она кем приходится директору 23 школы Бауржану Саутбаеву и Т. Саутбаеву - полковнику вначале полиции, затем КНБ. Если родственница, то гены хорошие. Такая молодчина и есть с кого брать пример.

nik58
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 02.12.17 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,опять этот самый словесный...

гость
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...




Отправлено: 02.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев высоко оценил достижения молодой ученой Зарины Сауытбаевой, которая является одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент BNews.kz.
«Сейчас весь мир занимается этой проблемой. Много денег вкладывается, лучшие ученые занимаются, я все время слежу за медициной. Эксперты говорят, что к 2040 году мы найдем лекарство от рака и победим это зло. У нас в Казахстане есть возможность раньше это сделать. Сейчас по моей команде создается специальный научный онкоцентр. Я думаю, ты готовый руководитель», - сказал Президент РК в ходе форума проекта «100 новых лиц Казахстана».

§ КГСПС
Re: Нурсултан Назарбаев: Двигаться надо через духовное...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Кеннет Алибек отметил, что перед отъездом к себе в США он понял, что начал испытывать страх.
«Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в Казахстане: работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, так как это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США и руковожу наукой в компании — здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть… Поэтому счастлив, что делаешь науку — и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организовано так, что все завиcит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС, и многих других… А других — целые армии. Рабочий день давно (4 часа назад) закончился и пора идти домой», — заключил он.
Кеннет Алибек эмигрировал в США в 1992 году. В 2010-м он переехал в Астану, где возглавлял Национальный медицинский холдинг и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.
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