Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9168







Отправлено: - 12:46 Цитата: Vital:

хохлы окупировали. Все рабочие места забирают. Читай выше , их там и не было если не чей - либо кум

. Климат там " хорош" , от него и дома снаружи зелёным мхом покрываются , вода меловая из-под крана бежит и жара несусветная летом , а зимой слякоть и грязь плюс болезни от магнитной аномалии . А так чисто и красиво и дороги самые лучшие , но это когда в гостях , не для жизни .