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§ NG.kz
Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Назарбаева, молодых казахстанцев, вошедших в "100 новых лиц", можно назвать героями. "А гениев убивают просто. Леонардо да Винчи преследовали. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно", - отметил Президент.
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Читатель 1
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И 500 лет назад также было и 1000 и 2000 )))...

Читатель 2
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не имею против богатых, богатство которых заработано честным трудом.

§ 112
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
112


(Пользователи)
Сообщений: 7598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тут на форуме 99 процентов умные, образованные люди, гении можно сказать..
И всех их тут любят, они сами себя любят в том числе, и попробуй сказать что ты не образован..
Столько ссылок дадут на Ютьюб, говоря и доказывая какие они умные..
А потому не согласен с этим утверждением..
Меня например они заставили их любить..
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андрей
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют




Отправлено: 02.12.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как можно по проекту или разнарядке найти , сделать ,выдумать "100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы" ??????? А Президент прав в одном , богатых не любят , точнее не всех ,а тех кто не придумывал Майкрософт , Apple , лекарственные препараты , всё что вокруг движется , летает ,светиться и не относится к природному явлению . А стали богатыми вот так , вдруг .....Да их и любить не за что .

* elektron
Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 2:

Может поясните, как целый клан или семья с их приближёнными, ну по ходу и многие другие в одночасье стали миллионерами? И почему народ бедствует и выживает?
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