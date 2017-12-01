112 Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя! #63





(Пользователи) Сообщений: 7598

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:56 Кстати тут уже давно приняты негласные правила, чтобы не беспокоить близких, Уважаемых, ну или тех, кто лоялен к руководству газеты..

Жесточайшие санкции к тем, кто поспорит с ними..

Жесточайщие санкции к тем, кто скажет нет, когда большинство говорит Да..

Удивительное поощрение к тем, кто говорит то что надо и даже когда нарушает писанные правила, ему все прощают..

Дело не в моем личном неприятии этого, дело в том, что как то напоминает ровно то же самое, о чем сказала Ольга Колоколова про государство..

Только тут это действует уже давно..

Государство начало задумываться об этом только сейчас..

Тут говорится много о нурлыкунах..

Которым нравится политика государства.

Но заметьте, разве тут их нет?

Да тут большинство, которым нравится политика газеты и все это большинство Уважаемые комментаторы, которых поддерживают, вынуждены поддерживать большинство серой массы комментаторов, из за страха быть выкинутым..

Ровно то же самое, что и происходит в реальном обществе..

Чем недовольны то?

По моему форум тут, это яркое отображение нашей государственной структуры, но только в более изощренном ее варианте..