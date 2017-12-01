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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера поправки в закон о СМИ интересовали большей частью профессионалов и продвинутых читателей. Но Казнет заметно оживился, обсуждая новость: закон о СМИ посягнул на анонимность комментариев в Интернете.
Читать новость

читатель
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 02.12.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эти все стертые- несогласны с автором?
а почему им не дали высказать свое мнение.
хотелось бы все мнения почитать.
странно.
очень странно.
зачем тогда эта писанина. для себя и в туалет?

§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В.В.Тупин:
А ты кто тут? День и ночь трёшься тут под разными никами.

Не тупи. Я всегда под одним ником.
У кого что болит- тот о том и говорит. Или шапка горит?
Профайл

§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
хотелось бы все мнения почитать.

И что конкретно ты хотел бы почитать и узнать о себе?
Профайл

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати тут уже давно приняты негласные правила, чтобы не беспокоить близких, Уважаемых, ну или тех, кто лоялен к руководству газеты..
Жесточайшие санкции к тем, кто поспорит с ними..
Жесточайщие санкции к тем, кто скажет нет, когда большинство говорит Да..
Удивительное поощрение к тем, кто говорит то что надо и даже когда нарушает писанные правила, ему все прощают..
Дело не в моем личном неприятии этого, дело в том, что как то напоминает ровно то же самое, о чем сказала Ольга Колоколова про государство..
Только тут это действует уже давно..
Государство начало задумываться об этом только сейчас..
Тут говорится много о нурлыкунах..
Которым нравится политика государства.
Но заметьте, разве тут их нет?
Да тут большинство, которым нравится политика газеты и все это большинство Уважаемые комментаторы, которых поддерживают, вынуждены поддерживать большинство серой массы комментаторов, из за страха быть выкинутым..
Ровно то же самое, что и происходит в реальном обществе..
Чем недовольны то?
По моему форум тут, это яркое отображение нашей государственной структуры, но только в более изощренном ее варианте..
Профайл

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
эти все стертые- несогласны с автором?
а почему им не дали высказать свое мнение

А кому нужны твои мнения как тролля?
Все кто не согласен с политикой СМИ, все это тролли..
Кстати уже не впервые слышу, как журналисты обзывают троллями тех, кто согласен с политикой государства и наоборот, кто не согласен с ними, тот тролль..
Удивительно, но факт..
Профайл

=)
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 02.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
эти все стертые- несогласны с автором?

у них тефлоновое покрытие испортилось

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.12.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Негласные правила..
Кстати, кто нибудь знает сколько их тут и против кого они приняты?
Только те, против кого..
Попробуй по критикуй это безобразие, вылетишь вон..
Как пить дать..
А вот за критику государства кого выкидывают из страны?
НГ только и делает что критикует акимов, чиновников..
Да никого не выгнали и даже правил не ввели негласных, чтобы опять же выкинуть..
Так кто же более добился таких "успехов" в затыкании ртов, государство или некоторые СМИ?
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белАчка
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 02.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
удевляют

прямо-таки дЕво дЕвное

чупакабра
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Имя, сестра, имя!




Отправлено: 02.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Негласные правила..
Кстати, кто нибудь знает сколько их тут и против кого они приняты?
Только те, против кого..

Жили ли ежи? Ежели жили, то жалили ли ежей жужелицы? Ежели не жалили, то ели ли ежи желе из жил, и ежели ели, то ели или еле-еле ели?
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