андрей Re: Назарбаев: Богатых не любят, а талантливых преследуют #4







Отправлено: - 12:40 Вот как можно по проекту или разнарядке найти , сделать ,выдумать "100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы" ??????? А Президент прав в одном , богатых не любят , точнее не всех ,а тех кто не придумывал Майкрософт , Apple , лекарственные препараты , всё что вокруг движется , летает ,светиться и не относится к природному явлению . А стали богатыми вот так , вдруг .....Да их и любить не за что .