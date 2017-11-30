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§ NG.kz
Объект с коррупционным запашком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство рудненского коллектора изначально плохо пахло. В 2014 году на этапе корректировки ПСД на скамью подсудимых попала начальник отдела строительства рудненского акимата Жанна Сонникова. В этом году ее судьбу повторил чиновник посерьезнее - первый заместитель акима Рудного Максут ДУСПУЛОВ.
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Андрей
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правда, прям уж захвалил народ Гаязова.)Раз он такой супер хозяйствинник, то конечно пусть работает, че уж. Пофиг что он корупционную схему создал, и люди теперь сидят, он то у нас, не прикосновенный)Ему можно).Люди пусть дальше в рабочее время чистят улицы, а он кэш собирает.)

[Исправлено: Gljuk, 01.12.2017 - 13:11]

сережка
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 12:28
Комментарий удален модератором.

Азамат.
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 14:28
Комментарий удален модератором.

Евгений
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз дуспулов и подрядчик прямо указывают на него, то думаю суд будет разбираться. Даже, если суд первой инстанции вынесет приговор в отношении только дуспулова и подрядчика, то думаю адвокаты подадут в апелляционный суд и там докажут причастность гаязова.
Клеймо п...ц у акима)

[Исправлено: Gljuk, 01.12.2017 - 14:48]

Мирас
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит из всего сказанного, что Дуспулов вообще не брал на себя вину, ссылаясь на Гаязова. В начале СМИ немного по другому описывали ситуацию, а оказывается Дуспулов прямо указывал на акима, о чём свидетельствует запись в протоколах допроса. Возникает вопрос: Почему в отношении Гаязова не вынесли постановление в качестве подозреваемого? По делу он тоже должен проходить как обвиняемое лицо. Очень странно.
в отношении Гаязова тоже нужно уголовное дело заводить
и подрядчик и сам Дуспулов на него указывают.

Денис
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально и подрядчик и Дуспулов указывали на Гаязова, подрядчика они по пятам искали до дня задержания, отправляли домой дочери милицию, угрожали..... Одним словом вымогали и не давали работать. Это все есть в телефонных разговорах. Однако на все это антикоррупция и прокуратура закрывают глаза..

Кенгуру
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вата это все. Аким норм мужик. Дуспулов сам виноват

Кенгуру
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придет другой Аким денег не будет брать? Сомневаюсь. Этот Аким хоть город в порядке держит

Саша
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 19:43
Комментарий удален модератором.

Аман
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенгуру:

Давайте раскажите по каким показателям город он держит в порядке, и что такого он делает что другой управляющий не сможет?Экономические показатели, все ли выполнятеся и т.д?

Толибай
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 20:08
Комментарий удален модератором.

§ Рудничанин
Re: Объект с коррупционным запашком
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 01.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кенгуру:
Этот Аким хоть город в порядке держит

Смотря что для вас город? Большинство рудничан считают городом территорию в границах улиц Топоркова, Качарской, Парковой, Костанайской. А у нас еще обширные земли частного сектора от ул. Качарская до объездной дороги, на этот район никакого внимания не обращают. Столько же внимания "Лучший аким" уделяет вопросу ремонта дороги по ул. Качарская (вопрос висит уже с 2010 года!!!). Также аким не обращает внимание на просьбы жителей ул. Сандригайло о восстановлении освещения улицы и проведении ремонта тротуара. Освещение исчезло еще в период "царствования" А. Зуева, а тротуар разбили автобусники, когда дорога была разбитой в хлам они ездили по тротуару. А сколько внимания уделяется станции Железорудная? Когда там школу отремонтируют? Когда установят обещанный павильон на конечной остановке 26-го (и вообще - когда на всех павильонах города появится расписание автобусов и названия остановок?)? Когда снесут это аварийное здание маяка? А как же просьбы жителей частного сектора по ул. мира об организации движения автобуса? Также жители Качарской уже несколько раз просили продлить маршрут №30 до остановки "Магазин "Заман". А в ответ - ТИ ШИ НА!!!
Итого "Лучший аким" оставляет за бортом ежегодные просьбы почти половины населения города, но удовлетворяет по первому требованию просьбы жителей ул. Ленина и 50 лет октября. Учитывая показания Дуспулова и других подсудимых и свидетелей Гаязова Б. Т. необходимо привлечь!!!
Профайл

§ Рудничанин
Re: Объект с коррупционным запашком
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 01.12.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аман:
по каким показателям город он держит в порядке

По показателям немедленного реагирования на просьбы жителей главных улиц: Ленина и 50 лет октября, а также района между ул. Ленина и речкой от Ковша до границы города.
Немного "голых фактов":
2015 год. Жители выше описанного района отправили ПЕРВУЮ просьбу установить вдоль ул. Ленина указатели с названиями улиц, вслед за этим я, предпринимаю точно такой же шаг уже в ПЯТЫЙ раз (прошу установить указатели названий улиц вдоль ул. Качарская) и мне идет отказ!!! Также я ежегодно строчу сообщения и заявления с просьбой закончить наконец-то канализацию в 24 и 24а микрорайонах - отказ, провести в указанных микрорайонах отсыпку дорог - отказ. Провести транспорт - отказ. Продлить 30-ку до "Замана" по ул. Качарская - отказ (вместо этого ее завернули в неперспективный район полуразваленного УПТК "СиП" - бывшая конечная маршрута №3). Провести уличное освещение по ул. Сандригайло - отказ.
Делаем выводы...
Профайл

Вася
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 01.12.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Гаязова туда же где и Дуспулов. Тогда будет все по честному. Дуспулов ,и все кто находятся до сих пор в команде Баке, это конгломерат по откатам. Дуспулов может по идеи, еще много рассказать, про другие объекты.Люди опомнитесь, вы оправдываете или показывает лояльность, к корупционеру, который может выйдти сухим из воды.👍🏻

Шпагин
Re: Объект с коррупционным запашком




Отправлено: 02.12.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господи, люди, вы что такие злые? от тюрьмы и сумы не зарекаются! вот все такие смелые, а попробуйте в глаза это им сказать? обк*каетесь! Гаязов действительно хороший аким, вы посмотрите что в других регионах творится, сразу нашего зауважаете!
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