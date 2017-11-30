Цитата: Кенгуру:

Этот Аким хоть город в порядке держит



Смотря что для вас город? Большинство рудничан считают городом территорию в границах улиц Топоркова, Качарской, Парковой, Костанайской. А у нас еще обширные земли частного сектора от ул. Качарская до объездной дороги, на этот район никакого внимания не обращают. Столько же внимания "Лучший аким" уделяет вопросу ремонта дороги по ул. Качарская (вопрос висит уже с 2010 года!!!). Также аким не обращает внимание на просьбы жителей ул. Сандригайло о восстановлении освещения улицы и проведении ремонта тротуара. Освещение исчезло еще в период "царствования" А. Зуева, а тротуар разбили автобусники, когда дорога была разбитой в хлам они ездили по тротуару. А сколько внимания уделяется станции Железорудная? Когда там школу отремонтируют? Когда установят обещанный павильон на конечной остановке 26-го (и вообще - когда на всех павильонах города появится расписание автобусов и названия остановок?)? Когда снесут это аварийное здание маяка? А как же просьбы жителей частного сектора по ул. мира об организации движения автобуса? Также жители Качарской уже несколько раз просили продлить маршрут №30 до остановки "Магазин "Заман". А в ответ - ТИ ШИ НА!!!

Итого "Лучший аким" оставляет за бортом ежегодные просьбы почти половины населения города, но удовлетворяет по первому требованию просьбы жителей ул. Ленина и 50 лет октября. Учитывая показания Дуспулова и других подсудимых и свидетелей Гаязова Б. Т. необходимо привлечь!!!