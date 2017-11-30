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Аман:
по каким показателям город он держит в порядке
По показателям немедленного реагирования на просьбы жителей главных улиц: Ленина и 50 лет октября, а также района между ул. Ленина и речкой от Ковша до границы города.
Немного "голых фактов":
2015 год. Жители выше описанного района отправили ПЕРВУЮ просьбу установить вдоль ул. Ленина указатели с названиями улиц, вслед за этим я, предпринимаю точно такой же шаг уже в ПЯТЫЙ раз (прошу установить указатели названий улиц вдоль ул. Качарская) и мне идет отказ!!! Также я ежегодно строчу сообщения и заявления с просьбой закончить наконец-то канализацию в 24 и 24а микрорайонах - отказ, провести в указанных микрорайонах отсыпку дорог - отказ. Провести транспорт - отказ. Продлить 30-ку до "Замана" по ул. Качарская - отказ (вместо этого ее завернули в неперспективный район полуразваленного УПТК "СиП" - бывшая конечная маршрута №3). Провести уличное освещение по ул. Сандригайло - отказ.
Делаем выводы...