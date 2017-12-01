Цитата: elektron:

Сам ли? Вот я бы поржал, если бы никто енто пальто не поймал. К чему все эти выкрутасы? Пальцы веером, нужно уметь себя вести в обществе, что бы завоевать уважение. А эта клоунада только говорит о том, что дедушке пора на пенсию

,Вообще, то кроме того он правитель своего народа, ЕЛ БАСЫ, не забыл? может быть ты сравниваешь его с канцлером? так эта должность,Ка́нцлер (нем. Kanzler, от лат. cancellarius — секретарь у барьера, отделяющего суд от публики[1]) — название ряда должностей и званий в различных странах, которые имеют общее историческое происхождение, это просто менеджер, а фюреров, теперь канцлер под контролем америки и оккупационных войск, мы то свой оккупационные войска вывели.