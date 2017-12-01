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§ NG.kz
Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30613
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в дверях резиденции Главы Беларуси виртуозно сбросил пальто, которое тут же поймали. На поймавших Назарбаев не обратил внимания и прошёл к Лукашенко. Момент попал на видеокамеры журналистов.
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§ сайлау курманов
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2405
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.12.17 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то СМИ пропустили новость , как Путин стул Эрдогану хотел подвинуть , а тот с грохотом упал на спинку ,как то неловко получилось
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Гость
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 09:19
Комментарий удален модератором.

грымза
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 09:19
Комментарий удален модератором.

1501
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 10:31
Комментарий удален модератором.

§ Ольга
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
Ольга


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 3208
Регистрация: 28.07.11
Отправлено: 02.12.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам снимает, сам ходит, сам говорит - это же хорошо.
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* elektron
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.12.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:

Сам ли? Вот я бы поржал, если бы никто енто пальто не поймал. К чему все эти выкрутасы? Пальцы веером, нужно уметь себя вести в обществе, что бы завоевать уважение. А эта клоунада только говорит о том, что дедушке пора на пенсию :lol:
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а если так
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да уж... бальзам на душу пэтриотов в совершенно обычном действии любого человека - это по-нурлыкунски! Интересно, как они до этого представляли снятие пальто любым другим Президентом вне попадания в объектив камеры?
Скоро дойдет до того, что любой жест Президента будет расцениваться как послание свыше... приговаривая нурлыкун, нурлыкун...

Апостол Павел применительно к обществу выражает ту истину, которая проходит через все Священное Писание. В сотворенном Богом мире всякая власть исходит от Бога: власть человека над природой (Быт. 1.28), мужа над женой (Быт. 3.16), родителей над детьми (Лев. 19.3), царя над подданными. Господь из начальной безвидности и пустоты (Быт. 1:2) устроил порядок:
вы против Бога?

Самуил
Re: Президент Казахстана покорил YouTube, сняв на ходу пальто




Отправлено: 02.12.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сам ли? Вот я бы поржал, если бы никто енто пальто не поймал. К чему все эти выкрутасы? Пальцы веером, нужно уметь себя вести в обществе, что бы завоевать уважение. А эта клоунада только говорит о том, что дедушке пора на пенсию

,Вообще, то кроме того он правитель своего народа, ЕЛ БАСЫ, не забыл? может быть ты сравниваешь его с канцлером? так эта должность,Ка́нцлер (нем. Kanzler, от лат. cancellarius — секретарь у барьера, отделяющего суд от публики[1]) — название ряда должностей и званий в различных странах, которые имеют общее историческое происхождение, это просто менеджер, а фюреров, теперь канцлер под контролем америки и оккупационных войск, мы то свой оккупационные войска вывели.
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